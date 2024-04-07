Фон дер Ляєн обіцяє відсіч “друзям Путіна” у Європі

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла “давати відсіч” ультраправим “друзям Путіна”, які хочуть “викрасти” майбутнє Європи.

Як повідомляє Euractiv, про це вона заявила, розпочинаючи передвиборчу кампанію в Афінах.

Вона заявила, що на майбутніх виборах в ЄС в червні “об’єднана і мирна Європа зазнає виклику як зсередини, так і ззовні”.

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, фон дер Ляєн сказала, що Росія не лише намагається “стерти Україну з лиця землі”.

“Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою використання мігрантів”, — сказала президентка Єврокомісії.

Вона додала, що “друзі Путіна тут, у Європі”, намагаються переписати європейську історію та викрасти європейське майбутнє “чи то під виглядом популістів, чи то під виглядом демагогів”.

“Незалежно від того, чи це AfD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє”, — наголосила фон дер Ляєн.