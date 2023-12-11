Політика

Fitch прогнозує, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги буде не набагато нижчим 

11 Грудня 2023 18:11
читать на русском →
допомога, україна

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги буде не набагато нижчим ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

“Попри усі можливі ризики щодо затверження обіцяного фінансування, за оцінками Fitch бюджетна допомога на 2024 рік буде лиш трохи нижчою за 43 мільярди доларів, запланованих на 2023 рік”, – йдеться в повідомленні.

Однак, у Fitch вбачають невизначенність щодо фінансування у 2025 році, що може бути пов’язано з виборчим процесом у США, потенційною втомою донорів та певних ризиків щодо планів фінансування ЄС.

Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Грудня 2023 19:59

Дональда Туска обрали новим прем’єром Польщі
11 Грудня 2023 16:08

Рух вантажівок на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” розблоковано
11 Грудня 2023 14:02

Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів скласти мандати
11 Грудня 2023 13:13

В Google розповіли, що українці найчастіше шукали в 2023 році
11 Грудня 2023 12:10

Окупанти намагаються заблокувати Куп’янськ, – Сирський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки