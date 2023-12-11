Fitch прогнозує, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги буде не набагато нижчим 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що у 2024 році обсяг міжнародної допомоги буде не набагато нижчим ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

“Попри усі можливі ризики щодо затверження обіцяного фінансування, за оцінками Fitch бюджетна допомога на 2024 рік буде лиш трохи нижчою за 43 мільярди доларів, запланованих на 2023 рік”, – йдеться в повідомленні.

Однак, у Fitch вбачають невизначенність щодо фінансування у 2025 році, що може бути пов’язано з виборчим процесом у США, потенційною втомою донорів та певних ризиків щодо планів фінансування ЄС.

Fitch прогнозує, що державний борг зросте до 94,5% ВВП на кінець 2024 року з 84,1% на кінець 2023 року.