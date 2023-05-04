Техно

Фінська газета виклала репортажі з України у грі Counter-Strike

4 Травня 2023 14:35
36
читать на русском →
війна

Фінська газета “Гельсінгін саномат” опублікувала свої російськомовні репортажі про війну в Україні в комп’ютерній грі Counter-Strike. Про це пише The Guardian.

Редакція збудувала у шутері слов’янське місто Війна та у підвалі одного з будинків сховала кімнату з репортажами з України. Стіни приміщення, освітлені червоними лампами, покриті текстами та фотографіями, що розповідають про війну, у тому числі про вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені.

За словами головного редактора газети Антеро Муккі, за три дні карту завантажили понад дві тисячі разів. Він зазначив, що у Counter-Strike грають приблизно чотири мільйони росіян. За даними від липня 2022 року, Росія очолює рейтинг країн за кількістю гравців у Counter-Strike.

Російська влада заблокувала “Гельсінгін саномат” майже рік тому.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Травня 2023 16:07
21

Зеленський вірить в успіх контрнаступу
4 Травня 2023 14:23
149

Пригожин – “собака”, Шойгу – “козел”: ЗМІ отримали доступ до листування Рогозіна
4 Травня 2023 13:40
80

Спецслужби створили портрет російського окупанта: хто він і що його спонукає
4 Травня 2023 12:44
59

Зеленський в Гаазі: Ми хочемо бачити тут іншого Володимира
4 Травня 2023 10:33
49

СБУ арештувала “приховані” активи підсанкційного олігарха Новинського
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки