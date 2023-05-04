Фінська газета виклала репортажі з України у грі Counter-Strike

Фінська газета “Гельсінгін саномат” опублікувала свої російськомовні репортажі про війну в Україні в комп’ютерній грі Counter-Strike. Про це пише The Guardian.

Редакція збудувала у шутері слов’янське місто Війна та у підвалі одного з будинків сховала кімнату з репортажами з України. Стіни приміщення, освітлені червоними лампами, покриті текстами та фотографіями, що розповідають про війну, у тому числі про вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені.

За словами головного редактора газети Антеро Муккі, за три дні карту завантажили понад дві тисячі разів. Він зазначив, що у Counter-Strike грають приблизно чотири мільйони росіян. За даними від липня 2022 року, Росія очолює рейтинг країн за кількістю гравців у Counter-Strike.

Російська влада заблокувала “Гельсінгін саномат” майже рік тому.