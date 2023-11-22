Політика

Фінляндія закриє майже всі прикордонні переходи з Росією

22 Листопада 2023 18:28
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фінляндія

Уряд Фінляндії планує закрити майже всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ. Залишиться працювати лише один.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

“Заступник канцлера юстиції Фінляндії Мікко Пуумалайнен “дав зелене світло” новому проєкту рішення Міністерства внутрішніх справ про посилення умов перетину кордону в середу”, – йдеться в повідомленні.

ЗМІ пише, що уряд Фінляндії пропонує закрити всі прикордонні переходи на східному кордоні, за винятком Раджа-Йосеппі.

Розташований у муніципалітеті Інарі, Раджа-Йосеппі є найпівнічнішим пунктом перетину кордону Фінляндії. Уряд готовий ухвалити рішення про додаткові прикордонні обмеження вже в середу.


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