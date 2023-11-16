Фінляндія закриває чотири КПП на кордоні з РФ

Фінляндія закриває 4 пункти пропуску на східному кордоні з РФ. Пункти пропуску закриють в ніч з п’ятниці на суботу, 18 листопада.

Про це повідомив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує Ilta-Sanomat.

Орпо на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що на східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску. Мова йде про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Прем’єр наголосив, що пункти пропуску закриють вночі з 17 на 18 листопада. Фінляндія обговорила рішення з сусідами та Європейським союзом.

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен зазначила, що рішення було викликане великою кількістю біженців, які шукають притулок. За її словами, прикордонна зона залишається мирною територією, за ситуацією на кордоні будуть спостерігати. Подальші зміни у роботі КПП будуть ухвалювати після аналізу ситуації.