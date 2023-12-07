Фінляндія відкриє кордон з Росією

Прикордонна служба Фінляндії готується до того, що пункти пропуску на східному кордоні з РФ будуть відкриті 14 грудня.

Про це у коментарі Yle розповів заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Хейккі Ахтіайнен, повідомляє “Європейська правда”.

“На демонтаж загороджень на кордоні відводиться кілька годин. Відновлення руху не займе багато часу”, – заявив Ахтіайнен.

За його словами, прикордонники одразу не приберуть усі огорожі, оскільки в якийсь момент пункти пропуску знову доведеться закрити.

“Ми повинні побачити, чи продовжиться це (потік прохачів притулку – ред..), якщо кордони відкриються”, – зазначив представник прикордонного відомства.

При цьому Ахтіайнен заявив, що Прикордонна служба готова до продовження обмежень на східному кордоні.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.