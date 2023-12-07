Суспільство

Фінляндія відкриє кордон з Росією

7 Грудня 2023 09:23
читать на русском →
кордон, фінляндія, рф

Прикордонна служба Фінляндії готується до того, що пункти пропуску на східному кордоні з РФ будуть відкриті 14 грудня.

Про це у коментарі Yle розповів заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Хейккі Ахтіайнен, повідомляє “Європейська правда”.

“На демонтаж загороджень на кордоні відводиться кілька годин. Відновлення руху не займе багато часу”, – заявив Ахтіайнен.

За його словами, прикордонники одразу не приберуть усі огорожі, оскільки в якийсь момент пункти пропуску знову доведеться закрити.

“Ми повинні побачити, чи продовжиться це (потік прохачів притулку – ред..), якщо кордони відкриються”, – зазначив представник прикордонного відомства.

При цьому Ахтіайнен заявив, що Прикордонна служба готова до продовження обмежень на східному кордоні.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з Росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з Росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Грудня 2023 08:04

Росія вночі випустила по території України 18 Шахедів
7 Грудня 2023 07:28

Окупанти просунулися біля Авдіївки – ISW
6 Грудня 2023 20:20

США оголосили про новий пакет військової допомоги
6 Грудня 2023 20:02

Країни ЄС поставили Україні менше половини з обіцяного 1 млн снарядів
6 Грудня 2023 19:12

США висунули обвинувачення чотирьом російським окупантам за тортури над американцем
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
усі думки