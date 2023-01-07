Політика

Фінляндія може надати Україні танки Leopard 2

7 Січня 2023 11:19
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фінляндія

Голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен каже, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо в Європі буде буде прийняте відповідне рішення.

Він каже, що на той час кожна європейська країна повинна певною мірою брати участь, але власна обороноздатність Фінляндії є головною.

“Якщо Європа почне давати танки Україні, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією”, – розповів Хаккянен MTV Uutis.

Хаккянен каже, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

Хаккянен вважає дуже важливим рішення США про постачання Україні танків Bradley, а Німеччиною – Marder. Днями Франція також заявила, що надасть Україні бойові легкі броньовані машини.

Під час загарбницької війни проти Росії Німеччина була небагатослівною щодо надання Україні танків. Через угоди щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні добротні танки Leopard, якщо Німеччина цього не прийме.


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