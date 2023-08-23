Політика

Фінляндія готує новий пакет допомоги для України

23 Серпня 2023 13:41
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допомога, фінляндія

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

Про це заявив премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у Києві.

Він зазначив, що держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну Росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

“Ми приймемо рішення і повідомимо про нього пізніше цього тижня”, – сказав він.

Прем’єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: “Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході – в Європейському Союзі та НАТО”.

У Фінляндії також готують план реконструкції України у співпраці державного та приватного секторів.

“Тут ми використовуємо наше ноу-хау, особливо в зеленому переході, освіті, цифровізації та енергетичному секторі”, – сказав прем’єр-міністр.


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