Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії, – МЗС країни

Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише Uusi Suomi.

За словами Валтонен, Україна, яка веде оборонну війну, може атакувати військові цілі на території нападника, якщо це необхідно для самооборони.

Валтонен пояснила Uuutte Suomi, що Фінляндія не встановила жодних особливих обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але виходить з того, що матеріали використовуються відповідно до міжнародного права.

“Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Сюди також входять атаки на військові цілі на території нападника, необхідні для самозахисту”, — сказала глава МЗС Фінляндії.