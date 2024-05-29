Політика

Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії, – МЗС країни

29 Травня 2024 17:06
читать на русском →
фінляндія
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен / Фото: AP

Україна може атакувати Росію зброєю, наданою Фінляндією. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише Uusi Suomi.

За словами Валтонен, Україна, яка веде оборонну війну, може атакувати військові цілі на території нападника, якщо це необхідно для самооборони.

Валтонен пояснила Uuutte Suomi, що Фінляндія не встановила жодних особливих обмежень щодо своєї матеріальної допомоги Україні, але виходить з того, що матеріали використовуються відповідно до міжнародного права.

“Росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, а Україна має право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Сюди також входять атаки на військові цілі на території нападника, необхідні для самозахисту”, — сказала глава МЗС Фінляндії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Травня 2024 15:51

Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію,  – ЗМІ
29 Травня 2024 15:29

В Україні відкрили третій табір для російських військовополонених
29 Травня 2024 15:00

На Харківщині землі для фортифікацій незаконно передавали в оренду фермерам
29 Травня 2024 14:26

Комітет ПАРЄ погодив рішення про виплати українцям для повернення в Україну
29 Травня 2024 13:31

Фаріон поновили на посаді професорки Львівської політехніки
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки