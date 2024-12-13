Financial Times: Росія може повторно запустити ракету “Орєшнік” по Україні вже цими вихідними

Росія розглядає можливість повторного запуску нової балістичної ракети середньої дальності “Орєшнік” по території України вже цими вихідними.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США.

“У середу представник Ради національної безпеки США повідомив Financial Times, що Москва розглядає можливість повторного запуску нової ракети “Орєшнік” вже цими вихідними,” — йдеться в матеріалі.

За словами чиновника, Кремль може використати запуск як спробу залякування України та її союзників. Водночас він зазначив, що “Орєшнік” “не змінює правил гри на полі бою” і має здебільшого психологічний ефект.

“Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету “Орєшнік” по Україні, і не виключено, що це може статися вже найближчими днями,” — додало джерело видання.

Запуск ракети, яка перебуває на стадії випробувань, може стати черговим елементом ескалації конфлікту з боку Росії та сигналом для міжнародної спільноти.