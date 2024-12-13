Суспільство

Financial Times: Росія може повторно запустити ракету “Орєшнік” по Україні вже цими вихідними
13 Грудня 2024 17:53
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ракетний удар, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія розглядає можливість повторного запуску нової балістичної ракети середньої дальності “Орєшнік” по території України вже цими вихідними. 

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на неназваного представника Ради національної безпеки США.

“У середу представник Ради національної безпеки США повідомив Financial Times, що Москва розглядає можливість повторного запуску нової ракети “Орєшнік” вже цими вихідними,” — йдеться в матеріалі.

За словами чиновника, Кремль може використати запуск як спробу залякування України та її союзників. Водночас він зазначив, що “Орєшнік” “не змінює правил гри на полі бою” і має здебільшого психологічний ефект.

“Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету “Орєшнік” по Україні, і не виключено, що це може статися вже найближчими днями,” — додало джерело видання.

Запуск ракети, яка перебуває на стадії випробувань, може стати черговим елементом ескалації конфлікту з боку Росії та сигналом для міжнародної спільноти.


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