Суспільство

Фільму «20 днів у Маріуполі» повернуть у коротку телеверсію – ЗМІ

15 Березня 2024 09:18
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оскар
Творці фільму / Getty Images

Американська академія кіномистецтв відредагує скорочену версію трансляції церемонії вручення премії “Оскар”, щоб відновити в ній момент вручення нагороди українській команді за найкращий повнометражний документальний фільм “20 днів у Маріуполі”.

Про це повідомляє Голос Америки.

За інформацію ЗМІ, рішення змінити 90-хвилинну версію відео ухвалили після того, як телеканал «Суспільне», який має права на трансляцію «Оскара» в Україні, висловив обурення відсутністю у міжнародній скороченій телеверсії нагородження документалістів і промови режисера Мстислава Чернова.

Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький в коментарі жуналістам сказав, що українська сторона поки не має офіційного підтвердження цього рішення, але очікує на розмову із виконавчим директором Американської академії кіномистецтва з ініціативи останнього.


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