Фігурант справи НАБУ ексзаступник Держспецзв’язку Жора заявив, що доєднався до Сил оборони

Колишній заступник керівника Держспецзв’язку Віктор Жора, якого НАБУ та САП обвинувачують у привласненні 62 млн гривень під час закупівель програмного забезпечення, заявив, що приєднався до Сил оборони.

Про це Віктор Жора написав у Facebook.

“Друзі, сьогодні нарешті з’явився зв’язок, тому радий повідомити, що понад місяць тому приєднався до Сил безпеки та оборони”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2025 року НАБУ та САП скерували до суду справу, в якій фігурують Жора та колишній голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. За даними слідства, у 2020–2022 роках вони разом із власником групи компаній Романом Ковалем привласнили понад 62 млн гривень, завищивши вартість програмного забезпечення.

Правоохоронці встановили, що закупівлю засекретили для уникнення торгів і забезпечення перемоги підконтрольних фірм. Держспецзв’язку перерахувало понад 285 млн грн, тоді як реальна вартість ПЗ становила близько 223 млн гривень.

Жорі та Щиголю оголосили підозри у листопаді 2023 року, після чого обох звільнили. Щиголь заявляв, що після звільнення перейшов служити до ГУР Міноборони.

У жовтні 2024 року журналісти hromadske оприлюднили розслідування про закупівлі БпЛА EVO MAX 4T, унаслідок яких, за їхніми підрахунками, держава втратила близько 600 млн грн. Тоді Щиголь заперечував свою причетність, а міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що не контролював ці закупівлі під час керівництва Жори та Щиголя.