Фігурант кримінальної справи Павелко обраний членом виконкому УЄФА

В португальському Лісабоні відбувся 47-й черговий Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій, одним із питань порядку денного якого були чергові вибори президента та членів Виконавчого комітету УЄФА.

За підсумками голосування конгрес одноголосно переобрав Александера Чеферіна президентом УЄФА на період 2023—2027 років. Також членами Виконкому УЄФА на чотирирічний термін стали:

Філіп Діалло (Франція);

Арманд Дука (Албанія);

Леван Кобіашвілі (Грузія);

Єспер Меллер-Крістенсен (Данія);

Андрій Павелко (Україна);

Луїс Рубіалес (Іспанія);

Петр Фоусек (Чехія).

Нагадаємо, Павелко (разом із генеральним секретарем УАФ Юрієм Записоцьким) є фігурантом кримінальної справи та отримав підозри у корупційній справі.