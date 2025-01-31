Фіцо звинуватив “Грузинський легіон” у причетності до протестів у Словаччині

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинувачує “Грузинський легіон” і його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до протестів у Словаччині. Про це повідомляє TASR.

Заява прозвучала на пресконференції за участі міністра внутрішніх справ Матуша Шутая-Ешточека та очільника Словацької розвідувальної служби Павола Гашпара. Фіцо наголосив, що політична опозиція та організатори протестів під назвою “Мир для України” мають зв’язки з “Грузинським легіоном”.

“Як це можливо, що представники “Грузинського легіону” брали участь у подіях Майдану в Києві у 2014 році, а також були активними в Тбілісі, де проти деяких із них висунуто звинувачення у злочинах?” — заявив Фіцо.

Він також стверджує, що легіон контролюється українською контррозвідкою, а Мамулашвілі внесено до чорного списку Словаччини із забороною в’їзду.

На пресконференції Фіцо також показав якісь фотографії, які за його словами підтверджують зв’язки “Грузинського легіону” з протестами.