Політика

Фіцо звинуватив “Грузинський легіон” у причетності до протестів у Словаччині
31 Січня 2025 21:34
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: SITA
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: SITA

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинувачує “Грузинський легіон” і його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до протестів у Словаччині. Про це повідомляє TASR.

Заява прозвучала на пресконференції за участі міністра внутрішніх справ Матуша Шутая-Ешточека та очільника Словацької розвідувальної служби Павола Гашпара. Фіцо наголосив, що політична опозиція та організатори протестів під назвою “Мир для України” мають зв’язки з “Грузинським легіоном”.

“Як це можливо, що представники “Грузинського легіону” брали участь у подіях Майдану в Києві у 2014 році, а також були активними в Тбілісі, де проти деяких із них висунуто звинувачення у злочинах?” — заявив Фіцо.

Він також стверджує, що легіон контролюється українською контррозвідкою, а Мамулашвілі внесено до чорного списку Словаччини із забороною в’їзду. 

На пресконференції Фіцо також показав якісь фотографії, які за його словами підтверджують зв’язки “Грузинського легіону” з протестами.


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