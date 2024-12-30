Політика

Фіцо поскаржився на Зеленського через зупинку транзиту газу
30 Грудня 2024 08:31
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єс, зеленський, фіцо
Роберт Фіцо / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до лідерів Європейської ради та Європейської комісії зі скаргами на позицію України щодо транзиту російського газу. У своєму листі до Антоніу Кошти та Урсули фон дер Ляєн, який він оприлюднив у соцмережах, Фіцо висловив обурення рішенням Києва припинити транзит газу після 2024 року. 

Про це повідомляє “Європейська правда“.

Фіцо назвав таке рішення президента України Володимира Зеленського “неправильним та ірраціональним”, вказуючи, що воно може призвести до напруження та відповіді з боку інших країн. Він також висловив побоювання, що ця ініціатива Зеленського матиме значний негативний вплив на загальні зусилля ЄС, спрямовані на економічний розвиток і конкуренцію з іншими швидкозростаючими країнами світу.

Словацький прем’єр розкритикував Європейську комісію за, на його думку, невизначену позицію та відсутність професійного аналізу наслідків припинення транзиту газу через Україну. Він припустив, що ухвалення рішення базувалося виключно на ідеологічних переконаннях, а не на глибокому економічному вивченні ситуації.

Фіцо також зазначив, що, за оцінками словацької нафтогазової компанії SPP, припинення транзиту завдасть більше шкоди Європейському Союзу, ніж Росії. У зв’язку з цим він закликав європейських лідерів приділити належну увагу цій ситуації та розглянути її з усією серйозністю.


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