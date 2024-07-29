Політика

Фіцо погрожує припинити постачання дизпального, якщо Україна не відновить транзит російської нафти
29 Липня 2024 20:41
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нафта, фіцо
Роберт Фіцо / скріншот відеозвернення

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання дизельного палива в Україну, якщо влада не відновить транзит московської нафти

Цю заяву він зробив під час зустрічі з українським послом Мирославом Кастраном, йдеться у відеозверненні Фіцо в мережі Facebook.

“Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання”, – заявив Фіцо.

Він також закликав ЄС співпрацювати з Росією, а не зі США.

“Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з російською федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини”.


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