        Фіцо під час зустрічі з Путіним заявив, що проситиме Україну припинити атаки на нафтопровід “Дружба”

        Федір Олексієв
        2 Вересня 2025 13:45
        Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: REUTERS
        Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: REUTERS

        Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Китаї заявив, що звернеться до Володимира Зеленського з проханням не атакувати нафтопровід “Дружба”.

        Про це повідомляє Aktuality.

        За словами Фіцо, Словаччина “жорстко реагуватиме” у випадку ударів ЗСУ по інфраструктурі нафтопроводу, через який країна разом з Угорщиною отримує нафту з Росії.

        Крім того, він повідомив Путіну, що не підтримує ініціативу Єврокомісії RepowerEU, спрямовану на поступове зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв та повне припинення їх імпорту.

        Також Фіцо заявив, що, на його думку, Україна “не може стати членом НАТО”, але Словаччина готова підтримати її вступ до Євросоюзу.


