Суспільство

Федоров повідомив, що Дія.підпис вже активували понад 10,4 млн українців
4 Жовтня 2024 18:12
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дія, мінцифра
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вже більше 10,4 млн українців активували функцію електронного підпису Дія.Підпис. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, громадяни України кожного дня підписують необхідні документи та авторизуються за допомогою Дія.Підпису близько 90 тис. разів. Водночас загалом українці скористалися функцією понад 48 млн разів.

“Ми зробили найпростішу та найбезпечнішу версію електронного підпису, яка завжди під рукою. Без відвідування держустанов, флешок, файлів у телефоні. Жодних зайвих рухів — згенерували за кілька кліків, кліпнули і підписали”, – написав Федоров.

Він зауважив, що Дія.Підпис інтегрують, зокрема, держустанови, бізнеси, театри й Укрзалізниця.

“Українці підписують ним заяви про відпустку, договори оренди та, звісно, заяву про шлюб”, – додав міністр.


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