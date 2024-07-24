Федоров: Мобільна мережа має працювати щонайменше 10 годин без світла

Президент Володимир Зеленський поставив завдання — стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей. Навіть якщо живлення немає, українці повинні мати змогу викликати швидку чи поліцію, написати рідним або отримати сповіщення про повітряну тривогу”, – написав він у Telegram.

Серед рішень, які ухвалили вже зараз:

оновили вимоги НЦУ. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25% мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години без світла, інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка — живлять базові станції під час знеструмлень;

посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально даватимуть апдейт щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме їх;

розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори. Проте памʼятаємо, що на зарядку акумуляторів все одно потрібен час.

Крім того, за словами Федорова, узгоджено перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго. Також парламент ухвалив законопроєкт про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

“Працюємо над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад. Після обстрілів енергообʼєктів та коли базові станції виходять з ладу, вони першими відновлюють роботу. Тому, щоб мережа працювала стабільно, працівники ремонтних бригад повинні й далі працювати на своїх місцях”, – зазначив міністр.

В контексті цього в Дії з’явиться нова послуга – користувач зможете повідомляти в застосунку про проблеми зі звʼязком, навіть коли будете офлайн. Під час відновлення звʼязку інформація підтягнеться. “Аналізуватимемо фідбек та працюватимемо над стабілізацією звʼязку далі”, – підсусумав він.