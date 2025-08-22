        Кримінал

        Дев’ятеро людей постраждали у ДТП на Житомирщині

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 20:03
        Пошкоджений внаслідок ДТП мікроавтобус / Фото: ГУНП в Житомирській області
        22 серпня, близько 10:50, на автодорозі Київ — Чоп поблизу села Повчине Житомирської області не розминулися легковик Volvo та мікроавтобус Peugeot. Унаслідок ДТП постраждали дев’ятеро людей, двоє в реанімації.

        Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

        За кермом автомобіля Volvo перебувала 42-річна жителька Києва, водій  мікроавтобуса Peugeot — 49-річний житель Київщини.

        “Бус з’їхав у кювет та перекинувся. Травми отримали дев’ятеро пасажирів транспортного засобу. Всі вони жителі Київщини”, — розповіли в поліції.

        16-річну дівчину та 53-річну жінку госпіталізували до реанімаційного відділення.

        Ще шістьох людей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до медзакладу для обстеження та надання допомоги. Серед них двоє дітей, віком 10 та 13 років, 16-річна дівчина та четверо жінок, віком 32, 39, 48 та 78 років.

        Наслідки ДТП на Житомирщині / Фото: ГУНП в Житомирській області

