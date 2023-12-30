Фатальна помилка російської ППО призвела до загибелі 14 людей у Білгороді

У Білгороді внаслідок помилки російської ППО загинули 12 дорослих та дві дитини, повідомляє МНС РФ. Ще 108 людей, зокрема 15 дітей, постраждали.

Суботній обстріл Бєлгорода розцінюють як наймасштабніший за весь час війни.

Користувачі та телеграм-канали публікують відео та кадри з наслідками обстрілу. На них видно палаючі машини, пошкоджені будинки, у тому числі житлові. Постраждала також будівля торговельного центру.

Судячи з опублікованих відео, один із вибухів стався на центральній Соборній площі. За даними МНС, у місті було 10 вогнищ пожеж.

Джерело видання “Українська правда” у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста.

“За дорученням Путіна до Бєлгорода вилетіла бригада МОЗ на чолі з Мурашком, а також група МНС РФ для надання допомоги постраждалим”, – повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.