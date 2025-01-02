Фальшиві меддовідки та переправлення за кордон: ліквідовано три нові схеми для ухилянтів

На заході та півдні України СБУ спільно з Нацполіцією ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. Ділки продавали фіктивні меддовідки про інвалідність або переправляли ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримано шістьох організаторів оборудок в трьох областях. Вартість послуг для ухилянтів становила від 5 до 15 тис. доларів з одного клієнта.

Переправлення ухилянтів за кордон на Закарпатті

У Закарпатській області затримано двох місцевих жителів, які намагалися вивезти ухилянта, заховавши його серед будівельного сміття. Для маскування “клієнта” ділки розмістили його на дні підводи, яку запрягли кіньми.

Схема для ухилянтів в Одеській області

На Одещині затримано ще одних організаторів “ухилянтських схем”. Троє жителів Подільського району віком від 21 до 25 років пішки виводили військовозобов’язаних за кордон через так звану “зеленку”.

Фальшиві меддовідки на Буковині

У Чернівецькій області підозру отримав місцевий лікар, який після звільнення з медустанови продавав ухилянтам фіктивні меддовідки про наявність 2 групи інвалідності. Для реалізації оборудки він використовував особисті зв’язки у МСЕК.

За викритими фактами організаторам оборудок повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з наданням порад, вказівок, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаної з вимаганням такої вигоди).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.