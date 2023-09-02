Falcon 9 стартувала на орбіту із супутниками системи попередження про ракети

Ракета Falcon 9 стартувала на орбіту із групою з 13 супутників нової системи попередження Космічних сил США про ракетний напад (СПРН), повідомила компанія-розробник носія SpaceX.

Запуск було здійснено о 07:25 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 17:25 за Києвом).

Космічні апарати в рамках місії Tranche 0B є частиною космічної архітектури Proliferated Warfighter, що створюється, Агентства космічних розробок Космічних сил США. Нова система СПРН складатиметься з багаторівневої мережі супутників та допоміжних елементів, які забезпечать глобальний військовий зв’язок та можливості попередження, індикації та відстеження ракет на низькій навколоземній орбіті висотою 950 км.

У групу апаратів вагою 150 кг кожен входять два супутники виявлення та відстеження запусків гіперзвукових та балістичних ракет, оснащених інфрачервоними датчиками з широким полем огляду (OPIR), та 11 супутників лазерного зв’язку, маршрутизації даних, навігації та резервної системи управління.

На початку квітня ракета Falcon 9 компанії SpaceX вже вивела на орбіту групу з десяти нових супутників СПРН Космічних сил США, у тому числі два супутники виявлення та відстеження запусків гіперзвукових та балістичних ракет.