Естонська розвідка повідомила, що попри великі втрати на Авдіївському напрямку, Росія продовжить атаки

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що Російська Федерація продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки в Донецькій області до кінця року, хоча навіть досягнутий успіх коштував їй великих втрат.

Про це повідомляється у зведенні естонської розвідки про перебіг війни РФ проти України, яке цитує “Європейська правда” з посиланням на ERR

За даними естонських розвідників, окупаційні війська РФ ціною великих втрат домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки, чому сприяла відносно суха погода, але ЗСУ чинили організований опір на ешелонованій лінії оборони.

Зазначається, що здебільшого українська армія утримувала позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінним полям, завдяки цьому втрати ЗС РФ у техніці можна порівняти з показниками попередніх тижнів.

Крім того, естонські аналітики припускають, що російські війська посилять тиск на лінії Куп’янськ – Лиман, оскільки намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх.

Розвідка вказує, що в такий спосіб РФ змогла б знайти виправдання продовженню агресії та необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму.

Крім того, російські війська намагаються скувати ЗСУ, щоб знизити їхній тиск на інших ділянках фронту.

У зведенні також ідеться про те, що українські захисники продовжують проводити рейди в Херсонській області з метою створення нових плацдармів на лівому березі Дніпра, де їм на руку під час форсування річки грає низька хмарність і тумани.

Тим часом РФ на цій ділянці компенсує слабкість своїх сухопутних сил активізацією авіації.