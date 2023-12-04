Естонія планує закривати кордон з РФ

Естонські прикордонники на КПП у Нарві почали повідомляти жителям країни, які прямують до Росії, про можливе закриття кордону.

Про це повідомляє російське пропагандиське агентство “РИА Новости”

У листівках, які прикордонники дають подорожуючим, стверджується, що останніми тижнями Москва направляла на кордон групи іноземців, які не мають законного права на в’їзд до ЄС.

Прикордонники заявили, що при продовженні таких дій їм доведеться “з метою безпеки держави та охорони громадського порядку” закрити прикордонні пункти, як це раніше зробила Фінляндія.

Минулого тижня влада Естонії почала встановлювати на КПП у Нарві додаткові бетонні загородження.

Пізніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив про готовність закрити кордон із Росією у разі “гібридних атак”.