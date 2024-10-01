Політика

Естонія надаватиме Україні військову допомогу за рахунок власної оборонної промисловості – Певкур
1 Жовтня 2024 15:15
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допомога, естонія, україна
Ханно Певкур / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур планує забезпечувати оборонні потреби України за рахунок естонських виробників. Наразі проводиться уточнення українських потреб. 

Про це повідомляє ERR.

Цього року Естонія вже надала військову підтримку Україні на суму близько 100 мільйонів євро, що становить 0,25% від ВВП країни. Надалі Естонія планує продовжувати допомогу, але змінити її структуру.

“Ми переходимо на новий курс. Ми пообіцяли Україні, що допомога буде складатися з продукції, яку ми самі виробляємо, і спрямовуватимемо кошти на підтримку естонської економіки та оборонної промисловості. Тому зараз ведемо переговори з українською стороною щодо наших можливостей”, – зазначив Певкур.

Міністр також додав, що оборонна промисловість Естонії може виробляти продукції на суму понад 100 мільйонів євро щорічно. Наразі триває процес узгодження потреб України, щоб адаптувати виробництво під них.

“Чи буде це розмінування, будівництво суден, безпілотники або засоби спостереження – ми передали Україні інформацію про наші можливості і зараз намагаємося знайти оптимальне рішення, враховуючи їхні пріоритети та наші виробничі потужності. Водночас, виробництво має бути готовим швидко реагувати на специфічні запити”, – підкреслив міністр оборони.

Після отримання остаточного списку пріоритетів від України планується проведення державних тендерів. Певкур зазначив, що всі естонські підприємства, здатні виробляти необхідну продукцію, зможуть брати участь у цих тендерах.


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