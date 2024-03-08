Політика

Естонія має намір підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною

8 Березня 2024 20:24
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естонія, україна
Прапори України та Естонії / Getty Images

Естонія планує підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною в межах декларації лідерів “Групи семи”, яку ухвалила на Вільнюському саміті НАТО.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня.

“Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань”, – сказав Тсахкна.

Він наголосив, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити: вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

“Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку”, – оголосив естонський міністр.


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