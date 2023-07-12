Політика

Ердоган запевнив, що передача командирів з ‘’Азовсталі’’ Україні ніяк не вплине на дружні відносини з Росією

12 Липня 2023 19:05
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росія, туреччина, Ердоган, полонені

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запевняє, що його відносини з Росією не постраждали через передавання командирів-захисників “Азовсталі” Україні.

Про це Ердоган заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

Ердоган запевнив, що домовленості про те, що військові командири, які захищали “Азовсталь”, мають лишатися у Туреччині, були досягнуті на двосторонній основі між Україною та Росією. Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

“Спершу це було результатом дискусії між Україною і Росією, і до п’ятниці вони були у нас”.

За словами Ердогана, він віддав захисників “Азовсталі” лише через те, що про це попросив президент Володимир Зеленський. “Коли ми отримали цей запит – то ми віддали цих командирів”, – сказав турецький президент.

Утім, він не вважає, що це вплинуло на відносини з Росією. “Спершу Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив”, – заявив він та спрогнозував обговорення цієї теми на зустрічі з Путіним у вересні.


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