Політика

Ердоган представить план замороження війни в Україні на саміті G20, – Bloomberg
18 Листопада 2024 11:42
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війна, Ердоган, україна
Реджеп Тайїп Ердоган / Фото з відкритих джерел

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує запропонувати власний план мирного врегулювання війни в Україні на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, зокрема пропонуючи заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. 

Про це інформує Bloomberg.

Після майже трьох років війни між Росією та Україною західні союзники почали підштовхувати президента Зеленського до розгляду нових шляхів для примушення Путіна до переговорів. За словами двох європейських чиновників, все більше країн закликають Зеленського погодитися на компроміс, оскільки жодна зі сторін не може досягти остаточної перемоги.

Ердоган став останнім членом НАТО, який виявив бажання долучитися до цього обговорення. Як повідомляють джерела, він планує на саміті G20 запропонувати замороження конфлікту на існуючих лініях фронту. На зустрічі будуть присутні також Китай і Бразилія, які з травня закликають до міжнародної конференції за участю обох сторін.

Туреччина пропонує відкласти обговорення питання про вступ України в НАТО на мінімум 10 років, що може стати поступкою для Росії. Ініціатива включає створення демілітаризованої зони на сході Донбасу, де Росія контролює території з 2014 року, а також розміщення міжнародних миротворчих сил для забезпечення стабільності. Україні в обмін пропонується гарантії військових поставок як компенсація за затримку з вступом до НАТО.

За словами аналітиків, зростаючий тиск на Україну свідчить про нову нагальність в міжнародних зусиллях, зокрема через можливе скорочення підтримки США після повернення Дональда Трампа до влади, а також через посилення військової допомоги Росії від Північної Кореї. 

Однак, попри великі людські втрати, Путін не виявив готовності до перемир’я. Минулого тижня він заявив про готовність до переговорів, але лише на умовах, що будуть враховані інтереси Росії та її територіальні здобутки. Кремль може сприймати зростання тиску на Україну як свідчення успіху своєї стратегії виснаження.


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