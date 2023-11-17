Ердоган повідомив про наявність в Ізраїлю ядерної зброї та замовчування цього

Президент Туреччини, який нині перебуває з візитом у Німеччині, заявив про наявність у Ізраїлю ядерної зброї та замовчування цього. Він також закликав Німеччину сприяти встановленню гуманітарного припинення вогню.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав у Берліні на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцом, перед початком їхньої зустрічі.

“Чи можна порівняти зброю та силу ХАМАС із могутністю Ізраїлю? Чи має зараз Ізраїль ядерну зброю? Має. Якщо ви запитаєте про це Ізраїль, вони не скажуть, що є. Оскільки вони добре вміють обманювати”, – сказав Ердоган.

Турецький лідер наголосив, що може висловлюватися вільно щодо Ізраїлю та його дій, оскільки Туреччина не має боргів перед цією країною. Також він закликав Берлін сприяти гуманітарному припиненню вогню між Палестиною та Ізраїлем.

“Через тиждень пан Штайнмаєр їде до Ізраїлю. Я попросив його. Ви відстоюйте з одного боку, а ми з іншого, і давайте разом досягнемо цього припинення вогню. Якщо ми зможемо зробити цей крок разом – Німеччина та Туреччина, встановимо таке гуманітарне припинення вогню, у нас може бути можливість врятувати регіон з цього вогняного кільця”, – сказав Ердоган.

За його словами, візит в Німеччину та переговори матимуть позитивний вплив як на розвиток політичних, комерційних та військових аспектів двосторонніх відносин, так і стосуватиметься російсько-української війни та розвитку подій у конфлікті між Палестиною та Ізраїлем.

Говорячи про важливість Чорноморської зернової ініціативи та намагання Туреччини відновити її дію, президент Ердоган сказав про те, що 40% зерна надійшло в країни Європи, 14% у країни Африки і ще 14% у Туреччину.