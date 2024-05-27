Суспільство

“Епіцентр” надасть грошову допомогу сім’ям жертв удару по гіпермаркету в Харкові

27 Травня 2024 18:49
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обстріли
Строительный гипермаркет "Эпицентр" в Харькове до и после российского удара / Фото: "Эпицентр"

Компанія “Епіцентр” надасть грошову допомогу сім’ям загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові.

Про це повідомила пресслужба “Епіцентру”.

“Сім’ї всіх загиблих унаслідок російського удару по торговому центру, отримають по 1 мільйону гривень. Усі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім’ям, де залишилися неповнолітні діти, “Епіцентр” виплачуватиме допомогу на кожну дитину в розмірі 10 тисяч гривень на місяць до досягнення 18 років. Усім пораненим нададуть повне медичне забезпечення, компенсують витрати на лікування та реабілітацію”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що біля торгового центру в Харкові буде встановлено меморіал із квітами та свічками, де можна вшанувати пам’ять загиблих.


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