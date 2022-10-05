Економіка

“Енергоатом”: усі рішення щодо ЗАЕС прийматимуться у Києві

5 Жовтня 2022 18:46
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заес

Гендиректор української держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін повідомив працівникам Запорізької АЕС, що бере на себе керівництво станцією.

“Я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрація станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Усі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо в центральному офісі НАЕК “Енергоатом” у Києві”, – йдеться у відеозверненні до працівників ЗАЕС.

Петро Котін повідомив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватимуться українським технічним персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом “Енергоатому”.

Котін зробив ці заяви, незважаючи на підписаний сьогодні Путіним указ про переведення ЗАЕС у російську власність під контроль “Росенергоатому”.

“Росенергоатом” після підписання цього указу призначив новим директором ЗАЕС Олега Романенка, колишнього головного інженера Балаківської АЕС у Саратовській області. Також у Росії заявили, що хочуть зарахувати всіх співробітників станції до штату нової експлуатуючої організації АЕС.

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова 30 вересня викрали росіяни. 3 жовтня його вдалося визволити за участю МАГАТЕ. Після цього Мурашов із родиною переїхав на контрольовану Україною територію, а МАГАТЕ сповістило, що він не працюватиме на ЗАЕС.


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