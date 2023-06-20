Енергетики повністю заживили село Веселе під Харковом

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” повністю відновили електропостачання у деокупованому селі Веселе Харківського району. Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, село дуже постраждало внаслідок бойових дій та залишалося знеструмленим з перших днів війни.

Про це повідомили у прес-службі “Харківобленерго”.

“Щоб повернути світло жителям Веселого, ми відремонтували 10 трансформаторних підстанцій, замінили три силових трансформатори, близько 10 км високовольтної лінії 10 кВ та 20 км ПЛ 0,4 кВ. Наразі село, де у нас 549 споживачів, повністю заживлено”, – зазначив Віктор Рубцов.