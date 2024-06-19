Електронний обліковий документ у “Резерв+” можна пред’являти на кордоні

Військово-обліковий документ у мобільному додатку “Резерв+” є чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на ДПСУ.

“Міністерством оборони анонсовано можливість оформлення військово-облікового документу в електронній формі з використанням мобільного додатку. У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства”, — йдеться у коментарі.

Рішення щодо пропуску громадян прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

“Зокрема, це стосується й наявності в військово-облікових документах в паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я”, — зазначили в ДПСУ.

Окрім цього, для забезпечення перевірки та організації належного процесу в пунктах пропуску, унеможливлення використання підробних документів прикордонники, у разі необхідності, здійснюють перевірку інформації з військово-облікових документів через систему “Оберіг”.