Електронних повісток у “Резерв+” поки що не буде

Для запровадження електронних повісток у мобільному застосунку Резерв+ відсутня нормативно-правова база, заявив в інтерв’ю NV речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Відповідаючи на запитання про те, чи планується впровадження електронних повісток, Лазуткін сказав: “Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від міністерства”.

За словами речника Міноборони, станом на зараз законом передбачено надсилання повісток рекомендованим листом з описом вкладення, і саме цим нині займаються ТЦК.

“Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться”, – сказав Лазуткін.

Він зазначив, що представники ТЦК перестануть роздавати повістки на вулицях, коли всі військовозобов’язані з’являться у ТЦК або зареєструються у застосунку Резерв+.

“Повірте, вони (представники ТЦК) від цього (роздачі повісток на вулицях) не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний”, – резюмував Лазуткін.

Між тим стало відомо, що у застосунку Резерв+ зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Про це в Телеграмі повідомила пресслужба Міноборони.

«Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини», — повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.