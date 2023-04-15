“Електронні повістки” у Росії можуть означати підготовку до тривалої війни, – британська розвідка

11 квітня 2023 року Держдума Росії прийняла закон про створення єдиного реєстру осіб, придатних до військової служби.

Основною метою прийняття цього закону є те, що в майбутньому влада зможе вручати документи про призов в електронному вигляді, а не листами, таким чином, усунувши перешкоду, яка раніше дозволяла деяким чоловікам ухилятися від призову, повідомляє міністерство оборони (МО) Великої Британії у Twitter.

“Оскільки дані про призов військовозобов’язаних тепер пов’язані з іншими державними онлайн-сервісами, цілком ймовірно, що влада каратиме тих, хто ухиляється від призову, автоматично обмежуючи право на працевлаштування та обмеження на поїздки за кордон” – йдеться у звіті.

Також повідомляється, що закон набуде чинності вже цього року, однак поки це не вказує на нову велику хвилю примусової мобілізації.

Британці повідомляють, що наразі Росія надає перевагу залученню додаткових добровольців. Проте ці зміни, швидше за все, є частиною довгострокового підходу, оскільки Росія очікує тривалого військового конфлікту з Україною.