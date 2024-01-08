Кримінал

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову вручили нову підозру

8 Січня 2024 10:42
читать на русском →
корупція, міноборони

Колишньому заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову вручили нову підозру в розтраті майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів, повідомляє СБУ.

Підозру також отримали керівник Департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони та ексначальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

За даними слідства, підозрювані під час воєнного стану придбали для потреб ЗСУ 50 тисяч бронежилетів, які за якістю і характеристиками не відповідали встановленим вимогам і не могли бути використані у війську. Бронежилети закупили у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни рф.

Ця «закупівля» завдала державі збитків на 948 мільйонів гривень.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 11:11

Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули
8 Січня 2024 10:59

Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру
8 Січня 2024 10:42

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову вручили нову підозру
8 Січня 2024 10:27

Конгрес США домовився про бюджет. Далі – питання України й кордону
8 Січня 2024 09:41

Наслідки масованої ракетної атаки 8 січня: під ударом були 4 регіони України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки