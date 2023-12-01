Ексзаступник секретаря РНБО Сівкович координував інформдиверсії Шуфрича проти України

Ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Сівкович, який переховується у РФ, координував інформаційні диверсії проти України підозрюваного в державній зраді народного депутата Нестора Шуфрича, зазначають у Службі безпеки України.

“Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича, який переховується в росії та працює на фсб. Експосадовець причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь кремля”, – повідомляється на сайті СБУ в п’ятницю.

За інформацією спецслужби, для цього Сівкович залучав до співпраці відомих політиків у Києві, зокрема Шуфрича. “Саме він був одним з основних “спікерів”, який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань”, – наголошується в повідомленні.

Спільники Сівковича розганяли фейкові повідомлення про внутрішню ситуацію в Україні, а також московські тези щодо безальтернативності проросійського вектора у зовнішній політиці. “Таким чином кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення рф та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами”, – зазначають у СБУ.

Щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, Сівкович виїхав до Москви, де почав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

“Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб”, – зазначають у відомстві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Раніше за матеріалами української спецслужби та ДБР дії Сівковича було кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Оскільки Сівкович переховується на території РФ, тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності.