Екстремальний туризм по-вінницьки: троє чоловіків намагалися переплисти Дністер на одному матраці (відео)

У Вінницькій області прикордонники Могилів-Подільського загону затримали на березі Дністра трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. За допомогою квадрокоптера порушників виявили у момент підготовки до запливу.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Жителі Вінницької та Львівської областей заздалегідь спланували свою подорож – до кордону вони добиралися попутним транспортом, а останній відрізок шляху подолали пішки, намагаючись залишитися непоміченими.

“Щоб перетнути водну перепону, порушники підготували надувний матрац як плавзасіб, лопатки для плавання, аби пришвидшити рух. Окрім цього один з них прихопив рятувальний жилет через те, що не вмів плавати”, – розповіли в ДПСУ.

Щодо затриманих складено адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”. Матеріали справ скеровано до суду.