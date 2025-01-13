Експосадовець СБУ Андрій Наумов придбав елітну нерухомість у Туреччині

Журналісти “Схем” з’ясували, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, обвинувачений у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, придбав три елітні квартири в Туреччині.

Квартири розташовані в престижному житловому комплексі на узбережжі Середземного моря в Аланії. Вартість нерухомості, за даними турецького реєстру, склала 8,5 мільйона лір (близько 17,5 мільйона гривень за курсом 2022 року). Площа кожної квартири становить приблизно 100 м².

Джерела “Схем” повідомляють, що родина Наумова проживає у цих апартаментах, тоді як сам він перебуває у Сербії в очікуванні судового рішення у справі про відмивання грошей. У разі підтвердження вироку його можуть депортувати, але наразі рішення суду ще немає.

В тому ж житловому комплексі квартиру придбав і німецький бізнесмен Олександр Акст, з яким Наумова затримали у 2022 році сербські правоохоронці.

Андрій Наумов почав працювати в СБУ у 2019 році, після призначення Івана Баканова головою служби. Він очолив внутрішню безпеку, згодом реформував її в Головне управління, що значно розширило його повноваження. У липні 2021 року Наумова звільнили.

Журналісти неодноразово викривали його на причетності до корупції, контрабанди та незаконного збагачення. У 2020 році “Схеми” повідомляли про його нерухомість, яка не відповідала доходам держслужбовця. У 2024 році Наумову висунули нову підозру, пов’язану з придбанням елітних авто та накопиченням великих сум готівки під час роботи в СБУ.