Кримінал

Експосадовець СБУ Андрій Наумов придбав елітну нерухомість у Туреччині
13 Січня 2025 20:48
читать на русском →
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов / Кадр з відео "Схем"
Ексгенерал СБУ Андрій Наумов / Кадр з відео "Схем"

Журналісти “Схем” з’ясували, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, обвинувачений у розтраті, шахрайстві та зловживанні службовим становищем, придбав три елітні квартири в Туреччині.

Квартири розташовані в престижному житловому комплексі на узбережжі Середземного моря в Аланії. Вартість нерухомості, за даними турецького реєстру, склала 8,5 мільйона лір (близько 17,5 мільйона гривень за курсом 2022 року). Площа кожної квартири становить приблизно 100 м².

Джерела “Схем” повідомляють, що родина Наумова проживає у цих апартаментах, тоді як сам він перебуває у Сербії в очікуванні судового рішення у справі про відмивання грошей. У разі підтвердження вироку його можуть депортувати, але наразі рішення суду ще немає.

В тому ж житловому комплексі квартиру придбав і німецький бізнесмен Олександр Акст, з яким Наумова затримали у 2022 році сербські правоохоронці.

Андрій Наумов почав працювати в СБУ у 2019 році, після призначення Івана Баканова головою служби. Він очолив внутрішню безпеку, згодом реформував її в Головне управління, що значно розширило його повноваження. У липні 2021 року Наумова звільнили.

Журналісти неодноразово викривали його на причетності до корупції, контрабанди та незаконного збагачення. У 2020 році “Схеми” повідомляли про його нерухомість, яка не відповідала доходам держслужбовця. У 2024 році Наумову висунули нову підозру, пов’язану з придбанням елітних авто та накопиченням великих сум готівки під час роботи в СБУ.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Січня 2025 18:43

Військові ЗСУ оцінили північнокорейських солдатів
13 Січня 2025 21:36

У Європі створили новий формат для військової підтримки України
13 Січня 2025 21:03

У Брянській області РФ прогриміли вибухи
13 Січня 2025 19:41

Аналітики ідентифікували російського командира, який наказав обезголовити українського воїна
13 Січня 2025 19:24

Зеленський відповів на “запрошення” словацького прем’єра Фіцо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки