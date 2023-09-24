Політика

Експерти закликають не переоцінювати успіхи біля Вербового

24 Вересня 2023 08:14
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ISW

Позиції на заході Запорізької області, які вдалося подолати українським військам — не останній рубіж глибоко ешелонованої російської оборони, а ланцюг найбільш підготовлених польових укріплень, що входять до структури оборонної лінії приблизно за 1,7-3,5 км на захід від села Вербове.

ВСУ не подолали всі російські оборонні позиції біля Вербового, і швидкість просування українських сил у районі їхнього прориву залишається незрозумілою, йдеться у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої лінії траншів між селом Роботино (10 км на південь від Орєхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної височини на півдні.

Повідомляється, що російська армія облаштувала бойові позиції майже в кожній лісосмузі, через які повільно, але вперто пробивається українська піхота.

У російських військових є польові укріплення за межами Вербового – наприклад, на північ від села Очеретувате (26 км на південний схід від Оріхова) викопані протитанкові траншеї. Проте незрозуміло, наскільки укомплектовані ці позиції, автори огляду пишуть.

За оцінкою ISW, російська армія не має сил, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону в цьому секторі, і українські війська мають можливість швидше долати російські польові укріплення.


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