Експерти: Представник Китаю із мирного врегулювання війни в Україні -“найкраща кандидатура” для Росії

Спецпредставник Китаю із мирного врегулювання російської війни в Україні Лі Хуей є “найкращим можливим вибором” для Москви, кажуть деякі експерти.

Зокрема раніше Хуей, колишній китайський посол у Москві, писав, що Китаю потрібна “потужна Росія”. Про це у коментарі для NBC News розповів Олексій Маслов, директор Інституту азійських і африканських досліджень МДУ.

“Москва не буде хвилюватися, тому що він дійсно розуміє російську політику”, – сказав Маслов, який розповів, що особисто знає Лі 10 років. Хуей має десятиліття дипломатичного досвіду в тодішньому Радянському Союзі та у регіоні після його розпаду, його вважають відомим русофілом і він вільно володіє російською мовою. Також дипломат – серед небагатьох іноземців, нагороджених президентом Володимиром Путіним престижною медаллю Дружби, передає Голос Америки.

Лі любить читати письменників, як-то Лев Толстой і Федір Достоєвський, сказав Маслов, додавши: “Він дійсно розуміє “російську душу”, він розуміє російську психологію, російську ментальність”.

Водночас інший експерт Зено Леоні з Королівського коледжу Лондона вважає, що глибокі знання Лі про Росію “не обов’язково слід розглядати як роботу на користь Росії, а більше як спробу призначити когось, хто зможе точно витлумачити позицію Китаю”. За словами Леоні, Лі “розбереться, де можливе посередництво між Росією та Україною, а де – ні”. При цьому Мікеле Герачі, професор Ноттінгемського університету у Великій Британії, вважає, що для Пекіна Лі був прагматичним вибором, оскільки війна “створила проблеми для Китаю, який торгує як з Україною, так і з Росією”.

У коментарі для NBC News речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Київ сподівається, що “глибоке знання Лі нашого регіону допоможе йому неупереджено та ефективно спілкуватися з усіма сторонами”.

Про відправлення “спеціального представника китайського уряду з питань Євразії, щоб відвідати Україну та інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання конфлікту” стало відомо минулого тижня.

В аналізі агенції AP йдеться, що план направити свого представника в Україну дозволяє китайському уряду відповісти на критику щодо підтримки Пекіна Москви та дає можливість Китаю відіграти більшу роль як світової дипломатичної сили.

Виконуючи роль миротворця, Пекін також може прагнути відокремити європейських союзників від Сполучених Штатів, яких Сі звинувачує в спробах заблокувати економічне і політичне зростання Китаю. “Спроба вбити клин між США та європейськими партнерами є важливою метою, – каже в коментарі АР Александр Габуєв з Фонду Карнегі за міжнародний мир. – Для цього Китаю потрібно продемонструвати, що він є активною силою, яка виступає за мир”.