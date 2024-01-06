Економіка

Експерти не виключають відключень електроенергії під час сильних морозів

6 Січня 2024 19:33
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електропостачання

В Україні можуть застосувати планові відключення електроенергії на тлі сильних морозів, які очікуються на території держави в найближчі дні. Однак обмеження споживання якщо й будуть, то не тотальні, припустив директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зниження температур є великим стресом для всієї енергосистеми країни. Але, за словами експерта, українські енергетики зробили все можливе, щоб підготуватися до такої ситуації, пише ZN.ua.

“На сьогодні в принципі енергетична система готова до даних викликів … Але треба враховувати, що після минулорічних обстрілів масштабних, саме сфокусованих рашистами на енергетичну систему, все ж таки деякі енергетичні блоки знаходяться в нас у аварійному стані”, — заявив Омельченко.

На його думку, в Україні, ймовірно, уже з неділі, 7 січня, спостерігатиметься дефіцит потужності від двох гігават через похолодання. Але його можна покрити за рахунок імпорту електроенергії з Європи.

“Ми можемо імпортувати достатні обсяги, але все рівно в деякі пікові години у країні може відчуватися непокритий дефіцит. Тому не виключено, що можуть бути задіяні планові відключення. Але вони якщо і будуть задіяні, це не значить, що вони будуть тотальні. Це будуть такі вибіркові планові відключення в окремі години пікових навантажень”, — уточнив експерт.

Омельченко не вважає, що будуть застосовані масштабні відключення світла. Можливою, за його словами, є відсутність електрики по 2-3 години. Хоча й цього можна уникнути завдяки імпорту та економному споживанню з боку громадян у пікові години. Використання енергоємних пристроїв під час сильних холодів краще перенести на нічні чи денні години, щоб розвантажити пікові періоди.


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