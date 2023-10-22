Експерти ідентифікували всіх загиблих на “Новій пошті” під Харковом

Експерти ідентифікували тіло шостого загиблого внаслідок російського удару С-300 по терміналу “Нової пошти” під Харковом ввечері 21 жовтня.

Про це заявив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Суспільне.

Шостим загиблим виявився 30-річний житель Харкова, уродженець Кам’янки Дворічанської громади.

“Ми вивели ДНК-профіль загиблого і порівняли з його батьком, маємо збіг. Ми підтверджуємо, що особу, яку дістали з місця трагедії, ідентифіковано. Батько та мати одразу його не впізнали через те, що тіло сильно обгоріло”.

За його словами, на місці удару немає вирви, тому що ракета С-300 могла вибухнути раніше.

“На місці ми не бачимо вирви, а бачимо величезну дірку у даху. Є такий варіант, що ракета могла у повітрі вибухнути, могла вибухнути на даху”, – сказав він.

Раніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що кількість постраждалих внаслідок удару росіян по терміналу “Нової пошти” зросла до 17.

Ще один працівник підприємства отримав осколкові поранення. Йому надана медична допомога, від госпіталізації він відмовився.