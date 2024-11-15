Кримінал

Ексочільника СБУ Харківщини Дудіна, якого підозрюють у держзраді, можуть випустити під заставу
15 Листопада 2024 07:38
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зрада, сбу
Роман Дудін у Шевченківському райсуді Києва / Фото: Суспільне

Колишньому очільнику харківського облуправління СБУ Роману Дудіну надали можливість вийти з-під варти, якщо буде внесено заставу у розмірі 5,33 мільйона гривень.

Про це повідомив його адвокат Олександр Кожевніков у коментарі для “Суспільне Харків“. 

Як пояснив Кожевніков, застава дозволить Дудіну залишити слідчий ізолятор за умов виконання обов’язків – з’являтися до суду та здати закордонний паспорт. За словами адвоката, у Дудіна немає коштів на сплату застави, але активісти вже організували збір необхідної суми.

Романа Дудіна звільнили з посади керівника СБУ в Харківській області 29 травня 2022 року за рішенням президента Володимира Зеленського. Президент зазначив, що Дудін, замість захисту міста у перші дні повномасштабного вторгнення, зосередився на особистих інтересах.


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