Екскомандувача ОТУ “Харків” Галушкіна взяли під варту без права внесення застави

Печерський районний суд Києва 24 січня обрав запобіжний захід бригадному генералові й колишньому командувачу ОТУ “Харків” Юрію Галушкіну. Рішення суду – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави

Про це повідомило Еспресо.

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та повторно затримали екскомандувача ОТУ “Харків” після того, як 22 січня за військового внесли заставу у розмірі п’ять мільйонів гривень й він вийшов із СІЗО.

Адвокати Галушкіна заявили, що вважають слідчі дії правоохоронців і прокурорів умисними, адже ті зловживали службовими обовʼязками. Прокурори зазначили, що вважають ці слова необґрунтованими.

Результат судового засідання – Галушкіну обрали новий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів із наданням медичної допомоги, але без права внесення застави. Адвокат може подати апеляцію на оскарження рішення суду протягом 5 днів.

Під час засідання Галушкін оголосив про готовність захищати Україну.

“Готовий виконувати свої обовʼязки у званні бригадного генерала, однак на посаді рядового, буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування керівника будь-якого рангу, сержанта чи старшого солдата. Якщо за цей період часу, поки я буду воювати, попри стан свого здоровʼя, зможу вбити хоч одного орка, а я зможу, досвід такий є, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму”, – сказав військовий.