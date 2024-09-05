Суспільство

Екскомандувач Сил логістики тимчасово очолив Укроборонпром
5 Вересня 2024 18:24
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Укроборонпром
Олег Гуляк / Фото: Міноборони

Наглядова рада Акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” призначила нового тимчасового виконувача обов’язків гендиректора після того, як колишній очільник Герман Сметанін перейшов на роботу в Кабмін. Ним став Олег Гуляк, повідомляється на сайті “Укроборонпрому”.

З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора “УкрОборонПрому” з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.

Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 – 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України.


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