Екскомандувач Сил логістики тимчасово очолив Укроборонпром

Наглядова рада Акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” призначила нового тимчасового виконувача обов’язків гендиректора після того, як колишній очільник Герман Сметанін перейшов на роботу в Кабмін. Ним став Олег Гуляк, повідомляється на сайті “Укроборонпрому”.

З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора “УкрОборонПрому” з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.

Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 – 2024 роках – командувач Сил логістики Збройних Сил України.