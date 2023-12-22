Кримінал

Екскерівнику СБУ Харківщини Дудіну продовжили термін тримання під вартою

22 Грудня 2023 14:42
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сбу, суд

Роман Дудін, справу про державну зраду якого слухають у суді у Києві, перебуватиме під вартою ще 60 діб. Колишньому керівнику СБУ Харківщини продовжили запобіжний захід під час слухання 21 грудня.

Про це “Суспільне Харків” розказав адвокат Романа Дудіна Олександр Кожевніков.

“Вчора ми дослідили декілька доказів по справі та було продовження строку запобіжного заходу моєму клієнту. У нас законодавством чітко визначається, що прокурор має право продовжувати не більше 60 діб. Після засідання Роману продовжили тримання під вартою на два місяці”. — сказав представник колишнього очільника харківської СБУ.

За його словами, клопотання щодо продовження тримання під вартою він не вважає обґрунтованим та планує оскаржувати.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.


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