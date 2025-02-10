Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа нелегально перевозила гроші за кордон

Колишня керівниця Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяна Крупа разом із чоловіком та невісткою незаконно перевозила валюту за кордон.

Згідно з ухвалою у справі, митна система “Інспектор” зафіксувала лише один випадок декларування коштів Тетяною Крупою – у квітні 2022 року вона задекларувала 51 тисячу доларів США та 7 тисяч євро.

Інших випадків внесення даних про валюту під час перетину кордону у 2021-2024 роках не зафіксовано. Слідство припускає, що реальна сума перевезених коштів може бути значно більшою.

Раніше ДБР викрило Крупу та її сина, який займає керівну посаду в управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них вилучили майже 6 мільйонів доларів США готівкою, коштовності, а також виявили понад 30 об’єктів нерухомості, 9 автомобілів і майно за кордоном.