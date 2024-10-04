Керівниця Хмельницького МСЕК потужно збагатилася на “ухилянтах”

Правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах, повідомили у ДБР.

Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки “ухилянтів” із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Працівники ДБР проводять обшуки у квартирі / Фото: ДБР

“Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти”, – йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Також, правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки. Серед іншого, вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис. м2 в одному із парків Хмельницького.

За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також “накопичила” майже 2,3 млн доларів США.

Вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.